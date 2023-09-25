В республике резко похолодает и выпадет снег
В Бурятии объявлено штормовое предупреждение. Уже сегодня по южной половине республики погода начнёт ухудшаться, а завтра ожидается снег и понижение температуры.
По данным Бурятского гидрометцентра, 26 сентября местами по республике ожидаются сильные дожди, мокрый снег и снег. На перевалах гололедица, налипание мокрого снега на проводах, установление временного снежного покрова. Температура воздуха понизится на 8 и более градусов. Северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с.
В ГУ МЧС России по Бурятии призывают отказать от дальних поездок и выходов на горные маршруты. Рекомендуется проверить исправность печного отопления, не использовать повреждённые электрообогреватели и не оставлять включённые электроприборы без присмотра.
- Ни в коем случае не подходите к оборвавшимся проводам линии электропередач, - предупреждают в МЧС.
В Бурятии объявлено штормовое предупреждение
Общество, Фото:
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