В Бурятии объявлено штормовое предупреждение

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В республике резко похолодает и выпадет снег



В Бурятии объявлено штормовое предупреждение. Уже сегодня по южной половине республики погода начнёт ухудшаться, а завтра ожидается снег и понижение температуры.



По данным Бурятского гидрометцентра, 26 сентября местами по республике ожидаются сильные дожди, мокрый снег и снег. На перевалах гололедица, налипание мокрого снега на проводах, установление временного снежного покрова. Температура воздуха понизится на 8 и более градусов. Северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с.



В ГУ МЧС России по Бурятии призывают отказать от дальних поездок и выходов на горные маршруты. Рекомендуется проверить исправность печного отопления, не использовать повреждённые электрообогреватели и не оставлять включённые электроприборы без присмотра.



- Ни в коем случае не подходите к оборвавшимся проводам линии электропередач, - предупреждают в МЧС.

