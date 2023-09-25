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В Бурятии врачи дважды спасли заядлого курильщика от ампутации ноги

В Бурятии врачи дважды спасли заядлого курильщика от ампутации ноги
Общество,  Фото:РКБ имени Семашко
Мужчина курит с шести лет по две пачки в день

Врачи республиканской клинической больницы имени Семашко дважды спасли жителя Северо-Байкальского района Бурятии от ампутации ноги.

63-летний мужчина оказывался на операционном столе дважды из-за пристрастия к курению. В октябре 2021 года он начал чувствовать боль в ноге, с каждым разом она становилась всё сильнее, а дистанции, которые он мог проходить, всё короче. За медицинской помощью мужчина решил обратиться, когда стало тяжело пройти даже 50 метров.

Его госпитализировали в РКБ с диагнозом «атеросклероз с закупоркой сосудов в ноге» и назначили операцию.

- Дело в том, что сосуд, питающий ногу, постепенно забился жировыми отложениями, преимущественно холестерином. При атеросклерозе жир в стенке сосуда накапливается и в конце концов начинает затруднять кровоток – отсюда боль в ноге; либо полностью его перекрывает, а это уже развитие гангрены, - объяснили в республиканской клинической больнице.

Одну из главных ролей в развитии атеросклероза в этом случае сыграло именно курение, так как действие никотина повышает и уровень «плохого холестерина», и увеличивает уровень гомоцистеина в крови, и повышает уровень её свёртываемости. Всё это в конце концов чуть не лишило мужчину конечности.

Чтобы сохранить ногу пациенту, врачи установили искусственный сосуд длиной около 15 см с уровня живота до бедра. Он пустил кровоток в обход закрытого участка.

- Это кропотливый высококлассный труд всей операционной бригады, благодаря которому трагедии удалось избежать. Мужчину поставили на ноги, выписали с рекомендациями: отказаться от курения, пожизненно принимать лекарства и придерживаться здорового питания. Своё дело врачи сделали, - подчеркнули в больнице.

Однако спустя два года бамовец вернулся. Все предписания врачей он проигнорировал, и его пришлось экстренно госпитализировать. Как выяснилось, атеросклероз поглотил искусственный сосуд. Из-за этого мужчина вновь не мог пройти и нескольких десятков метров.

В очередной раз хирурги сделали всё, чтобы мужчина не остался без ноги и не стал инвалидом в самом расцвете лет.

- Меня врачи предупреждали, что надо бросить курить, но я не послушал, вроде бы не вредит. Курю я с шести лет по 1,5-2 пачки в день. Сейчас я хожу уже нормально, надеюсь, что всё восстановится. Для себя решил, что однозначно брошу курить – буду бороться за своё здоровье, - пообещал мужчина перед выпиской.


медицинская помощь операция курение

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