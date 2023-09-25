Улан-удэнский аэропорт получил дефицитную спецтехнику

Спецмашина будет обрабатывать крылья самолётов антиобледенителем
Улан-удэнский аэропорт «Байкал» получил установку по противообледенительной обработке. Спецтехника выделена холдингом, в состав которого входит аэропорт «Байкал».
- Такая техника дорогостоящая и, можно сказать, дефицитная, – написал в соцсетях гендиректор аэропорта Дмитрий Гармаев.
Он добавил: «Готовимся к зиме!»
Противообледенительная обработка требуется, в первую очередь, в целях обеспечения безопасности, поскольку отложения льда и снега на поверхности не только увеличивают общий вес самолёта, но и ухудшают его аэродинамические свойства.
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