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Улан-удэнский аэропорт получил дефицитную спецтехнику

Улан-удэнский аэропорт получил дефицитную спецтехнику
Общество,  Фото:страница Дмитрия Гармаева
Спецмашина будет обрабатывать крылья самолётов антиобледенителем

Улан-удэнский аэропорт «Байкал» получил установку по противообледенительной обработке. Спецтехника выделена холдингом, в состав которого входит аэропорт «Байкал».

- Такая техника дорогостоящая и, можно сказать, дефицитная, – написал в соцсетях гендиректор аэропорта Дмитрий Гармаев.

Он добавил: «Готовимся к зиме!»


Противообледенительная обработка требуется, в первую очередь, в целях обеспечения безопасности, поскольку отложения льда и снега на поверхности не только увеличивают общий вес самолёта, но и ухудшают его аэродинамические свойства.
Аэропорт "Байкал"

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