Улан-удэнский аэропорт получил дефицитную спецтехнику





Улан-удэнский аэропорт «Байкал» получил установку по противообледенительной обработке. Спецтехника выделена холдингом, в состав которого входит аэропорт «Байкал».- Такая техника дорогостоящая и, можно сказать, дефицитная, – написал в соцсетях гендиректор аэропорта Дмитрий Гармаев.Он добавил: «Готовимся к зиме!»Противообледенительная обработка требуется, в первую очередь, в целях обеспечения безопасности, поскольку отложения льда и снега на поверхности не только увеличивают общий вес самолёта, но и ухудшают его аэродинамические свойства.