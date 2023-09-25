Лучники Бурятии успешно выступили на первенстве России

Общество, Фото: ЦСП РБ

Спортсмены завоевали награды в личных и командных соревнованиях



23 сентября первенство России по стрельбе из лука завершилось в городе Калининград. На соревнованиях успешно выступили спортсмены Бурятии.



Второе место в стрельбе из классического лука среди юниорок до 21 года завоевала Эржена Очирова. Третье место в классическом луке среди юниоров до 21 года выиграл Александр Гонгоров. Победу в стрельбе из блочного лука среди юношей до 18 лет праздновал Егор У. Второе место заняла в блочном луке среди юниорок до 21 года Диана Ошорова.



Как сообщает центр спортивной подготовки РБ, «Бронзу» первенства в командной стрельбе из классического лука среди юниоров до 21 года выиграли Александр Гонгоров, Энхэ Хандуев и Савелий Шатаев. Также третьими стали в классическом луке в команде среди юниорок до 21 года: Алтана Матыпова, Эржена Очирова и Татьяна Путункеева. Ещё одну командную «бронзу» Бурятии принесли в классическом луке среди юношей до 18 лет: Игнатий Е., Егор О. и Илья Я. Второе место в стрельбе из классического лука среди девушек до 18 лет завоевала команда республики в составе: Индиры Г., Адисы Г. и Ирины Д.

