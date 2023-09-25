Спортсмены завоевали награды в личных и командных соревнованиях
23 сентября первенство России по стрельбе из лука завершилось в городе Калининград. На соревнованиях успешно выступили спортсмены Бурятии.
Второе место в стрельбе из классического лука среди юниорок до 21 года завоевала Эржена Очирова. Третье место в классическом луке среди юниоров до 21 года выиграл Александр Гонгоров. Победу в стрельбе из блочного лука среди юношей до 18 лет праздновал Егор У. Второе место заняла в блочном луке среди юниорок до 21 года Диана Ошорова.
Как сообщает центр спортивной подготовки РБ, «Бронзу» первенства в командной стрельбе из классического лука среди юниоров до 21 года выиграли Александр Гонгоров, Энхэ Хандуев и Савелий Шатаев. Также третьими стали в классическом луке в команде среди юниорок до 21 года: Алтана Матыпова, Эржена Очирова и Татьяна Путункеева. Ещё одну командную «бронзу» Бурятии принесли в классическом луке среди юношей до 18 лет: Игнатий Е., Егор О. и Илья Я. Второе место в стрельбе из классического лука среди девушек до 18 лет завоевала команда республики в составе: Индиры Г., Адисы Г. и Ирины Д.
Лучники Бурятии успешно выступили на первенстве России
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ей может стать улица в Октябрьском районе
Две должности достались коммунисту и представителю ЛДПР, а «единоросса» сделали замом заочно
Открытие прошло в рамках межрегионального фестиваля старообрядческой культуры
В республике прошёл XXVIII Книжный салон
Троеборье выиграли спортсмены Восточного военного округа
Спортсмены завоевали награды в личных и командных соревнованиях
На одном из перекрёстков на неделю изменится движение транспорта
У спортсменов 2 «золота» и 2 «бронзы»
Они сами вернулись домой
Работы проведут в Мухоршибирском районе
В колонии побывали родственники осуждённых
Рейс ожидают 336 пассажиров
В общегородской субботник будет организован бесплатный приём мусора
Его похоронили на малой родине
Спасатели советуют как следует утеплиться и взять с собой заряженный мобильник