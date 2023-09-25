Улан-Удэ принял чемпионат Вооружённых сил РФ по пауэрлифтингу

Троеборье выиграли спортсмены Восточного военного округа



Чемпионат Вооружённых сил России по пауэрлифтингу завершается в Улан-Удэ. Спортсмены четырёх военных округов соревнуются в троеборье и жиме штанги лёжа.



Уже завершились состязания в силовом троеборье – это три упражнения со штангой: подъём веса, жим и приседание. Ограничений по возрасту и полу нет. Побеждает тот, кто сумеет поднять больший вес.



В троеборье уверенную победу одержала сборная Восточного военного округа. ЗВО на втором месте. Замкнули тройку лидеров Воздушно-космические войска.



Как сообщает пресс-служба ВВО, в Бурятии пауэрлифтингом сегодня занимаются более сотни человек. Часть из них – военнослужащие Восточного военного округа.



Так, помощник командующего общевойсковой армии ВВО по физической подготовке Булат Долсонов отметил, что второй год подряд проводится чемпионат Вооружённых сил по пауэрлифтингу. Команда Восточного военного округа – 23 человека, в составе большое количество мастеров спорта.



