Троеборье выиграли спортсмены Восточного военного округа
Чемпионат Вооружённых сил России по пауэрлифтингу завершается в Улан-Удэ. Спортсмены четырёх военных округов соревнуются в троеборье и жиме штанги лёжа.
Уже завершились состязания в силовом троеборье – это три упражнения со штангой: подъём веса, жим и приседание. Ограничений по возрасту и полу нет. Побеждает тот, кто сумеет поднять больший вес.
В троеборье уверенную победу одержала сборная Восточного военного округа. ЗВО на втором месте. Замкнули тройку лидеров Воздушно-космические войска.
Как сообщает пресс-служба ВВО, в Бурятии пауэрлифтингом сегодня занимаются более сотни человек. Часть из них – военнослужащие Восточного военного округа.
Так, помощник командующего общевойсковой армии ВВО по физической подготовке Булат Долсонов отметил, что второй год подряд проводится чемпионат Вооружённых сил по пауэрлифтингу. Команда Восточного военного округа – 23 человека, в составе большое количество мастеров спорта.
Улан-Удэ принял чемпионат Вооружённых сил РФ по пауэрлифтингу
Общество, Фото:
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