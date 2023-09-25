В селе Бурятии впервые построят детский сад

Общество, Фото: УКС РБ

Объект введут в эксплуатацию до конца этого года



В селе Никольск Мухоршибирского района Бурятии продолжается строительство детского сада на 100 мест. До этого отдельно стоящего здания у детского сада никогда не было. Дошкольное учреждение располагалось в приспособленных помещениях. Сейчас строительство идёт по графику. По проекту подрядная организация должна ввести объект в эксплуатацию до конца года.



Проект строительства двухэтажного детского сада в селе Никольск рассчитан всего на один год. Подрядная организация готова выполнить всё в срок. Само здание уже возведено, сейчас строители завершают фасадные работы и выполняют внутреннюю отделку помещений.



- По детскому саду в селе Никольск у нас нет вопросов. Сейчас рабочие выполняют внутреннюю отделку. После начнётся установка оборудования, оно уже все завезено на объект. Подрядчик заверяет, что выполнит все работы в срок и в конце этого года здание можно будет ввести в эксплуатацию, – отметил начальник управления капитального строительства РБ Анатолий Урбанов.



Новый детский сад будет рассчитан на 4 группы по 25 воспитанников, оснащён всем необходимым оборудованием. В здании будут игровые комнаты, столовая, спальни и спортзал. Планируется, что объект будет соответствовать всем современным нормам и требованиям безопасности.

