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В центре семейской культуры Бурятии завершён капитальный ремонт

В центре семейской культуры Бурятии завершён капитальный ремонт
Общество,  Фото:пресс-служба минкультуры РБ
Открытие прошло в рамках межрегионального фестиваля старообрядческой культуры

Дом культуры в селе Большой Куналей в Тарбагатайском районе Бурятии обновлён в рамках нацпроекта и готов встречать посетителей.

- Село Большой Куналей было основано в конце 1730-х годов русскими старожилами. В 1765 году в Большой Куналей прибыла 61 семья переселённых старообрядцев-семейских численностью в 205 человек. Сегодня в селе проживают почти 1000 человек. Семейские выбрали для поселения земли, что расположились в местечке, где горные отроги переходили в пади. Так и родилось название села Куналей – «хунилла», что в переводе с бурятского означает «сборка», «складка», - сообщает пресс-служба министерства культуры РБ.

Открытие дома культуры совпало с проведением праздником «Раздайся, корогод!» в рамках межрегионального фестиваля старообрядческой культуры «Путь Аввакума», который проходил 23 сентября.

Дом культуры был построен в 1960 году. Здание находилось в эксплуатации 63 года без капитального ремонта. В этом году он всё же был проведён в рамках национального проекта «Культура». С подрядчиком был заключён контракт на сумму 19 млн 480 тыс. рублей, средства были выделены из федерального и республиканского бюджетов.

- Капитального ремонта здесь не было с момента открытия – это 63 года, и теперь в обновлённом доме культуры все пять коллективов, а может быть их станет больше, будут дальше развиваться, - заявила первый заместитель министра культуры Бурятии Анна Никитина.

Строители провели работы по замене кровли, внешней отделке здания, заменили отопительную систему, отремонтировали электрические сети, провели внутреннюю отделку помещений и облагородили территорию.

Жители села Большой Куналей активно принимают участие в конкурсах и фестивалях районного и республиканского уровня. На базе дома культуры занимаются 64 участника в пяти клубных формированиях: Большекуналейском семейском народном хоре, детском фольклорном образцовом ансамбле «Родничок», театре эстрадных миниатюр «Рашен Эксклюзив», вокальных группах «Рябинушка» и «Фабрика звёзд».

Напомним, что в этом году в рамках национального проекта «Культура» в Бурятии отремонтировали семь домов культуры.

Бурятия национальный проект "Культура" Тарбагатайский район

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