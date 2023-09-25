Также им вручили благодарственные письма
Торжественная церемония «Посвящение в суворовцы» прошла в Иркутском суворовском военном училище министерства обороны РФ, которое открылось в регионе 1 сентября и стало первым в Сибирском федеральном округе.
Первые иркутские суворовцы дали клятву любить свою Родину, свой народ, быть преданными своей стране, учиться и готовить себя к службе Отечеству, изучать и знать боевые традиции армии, помнить и выполнять заветы Александра Суворова, отвечать за свои поступки, ценить дружбу и суворовское братство, дорожить честью училища, его славой и традициями, быть достойными высокого звания суворовца.
Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, суворовцам были вручены именные часы и благодарственные письма. После торжественной церемонии первокурсники поделились, кем они хотят стать в будущем. Один, к примеру, моряком, другой - военным лётчиком.
- Я хочу посвятить жизнь службе Родине, получить звание выше, чем у моего отца. Он – полковник, а я хочу стать генерал-майором, или даже выше, - признался один из воспитанников.
В Иркутске суворовцы принесли клятву и получили именные часы
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