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Селенга в Улан-Удэ по-прежнему идёт на спад

Селенга в Улан-Удэ по-прежнему идёт на спад
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В русло в республике не вернулась только одна река

На минувшей неделе Селенга в столице Бурятии перестала повышаться, а перед выходными пошла на спад. За последние сутки главный приток Байкала опустился ещё на один сантиметр – до 123, а Уда – сразу на 5, до 159.

Топить дома на берегу начинает при критической отметке в 330 и 400 см соответственно, а для выхода обеих рек на пойму требуется 230.

Река Баргузин в одноимённом селе пока не вернулась в русло – сейчас она выше поймы на 4 сантиметра. Уровень Байкала всё тот же – 457,17 метра по тихоокеанской системе высот.

Селенга Уда реки

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