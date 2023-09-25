В русло в республике не вернулась только одна река
На минувшей неделе Селенга в столице Бурятии перестала повышаться, а перед выходными пошла на спад. За последние сутки главный приток Байкала опустился ещё на один сантиметр – до 123, а Уда – сразу на 5, до 159.
Топить дома на берегу начинает при критической отметке в 330 и 400 см соответственно, а для выхода обеих рек на пойму требуется 230.
Река Баргузин в одноимённом селе пока не вернулась в русло – сейчас она выше поймы на 4 сантиметра. Уровень Байкала всё тот же – 457,17 метра по тихоокеанской системе высот.
Селенга в Улан-Удэ по-прежнему идёт на спад
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