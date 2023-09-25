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Август в Бурятии оказался очень дождливым

Август в Бурятии оказался очень дождливым
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В некоторых районах выпало более двух двухмесячных норм осадков

В Бурятском гидрометцентре рассказали, каким выдался август 2023 года в Бурятии. В последний месяц лета в республике преобладала неустойчивая дождливая погода, а в отдельные дни – 1-го, с 12-го по 15-ое и с 25-ое по 31-ое число – она была преимущественно тёплой и сухой.

Средняя температура воздуха в большинстве районов оказалась примерно на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы. Ночами она колебалась от +12 до +17 градусов, в завершение второй декады и на протяжении третьей – от +6 до +11, на юго-западе опускалась до +1, +5, в конце августа на севере и в юго-западных районах – до -1.
 
Самая холодная ночь наблюдалась 21-го. Тогда столбик термометра опускался до +3, +9, а в Окинском районе и вовсе ударили заморозки (-1ºС). Днём отмечалось +22, +27, кое-где воздух прогревался до +30, +32°С. Самым тёплым оказалось 1 августа: в большинстве районов – от +28 до +32.

Последний летний месяц был очень дождливым. Почти весь август в Бурятии шли кратковременные дожди. Осадков в большинстве районов выпало больше, чем обычно – 130-176% от нормы, а в Хоринске, Баргузине, Иволгинске, Нижнеангарске, Кижинге и Тарбагатае – более двух двухмесячных норм. Наименьшее количество зафиксировали в кабанском селе Сухая (32 мм, или 48% месячной нормы), а также в муйском посёлке Таксимо (47 мм, или 53%). В отдельные дни  ветер усиливался до 15-19 метров в секунду. Кое-где выпал сильный град.  
погода дожди

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