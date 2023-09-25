25 сентября

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В Бурятии похоронят погибшего на СВО 33-летнего контрактника

В Бурятии похоронят погибшего на СВО 33-летнего контрактника
Общество,  Фото:«Иволга-инфо.24/7»
Его посмертно наградили орденом Мужества

В понедельник, 25 сентября, в Иволгинском районе проводят в последний путь 33-летнего Чингиса Данзанова, жизнь которого оборвалась 5 июля. Он погиб на специальной военной операции.

С бойцом простятся в селе Сотниково, рассказали в группе «Иволга-инфо.24/7».

Чингис родился в Закаменске 26 августа 1989 года и учился в местной средней школе № 1. В 2007-ом ушёл в армию. Служил в соседней Чите. После «срочки» заключил контракт. Отправлялся в командировки в Чеченскую республику – был там снайпером разведывательной группы. Получил удостоверение ветерана боевых действий

В июне 2023-го отправился на СВО в должности наводчика-оператора гранатомётного взвода мотострелкового батальона.

Данзанова посмертно наградили орденом Мужества. У него остались родители, сестра и брат.
смерть

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