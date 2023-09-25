На юге республике – дожди и мокрый снег
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 25 сентября, по южной половине республике ожидаются сильные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. На перевалах гололедица. Прогнозируется установление временного снежного покрова, понижение температуры воздуха на 8 и более градусов, усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с.
В Улан-Удэ 25 сентября без существенных осадков. Ветер 6-11 м/с. Температура днём +14,+16.
В Бурятии ухудшается погода
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На юге республике – дожди и мокрый снег
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