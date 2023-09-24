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В Улан-Удэ изменяли схему движения трамваев из-за неполадок с рельсами

В Улан-Удэ изменяли схему движения трамваев из-за неполадок с рельсами
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Время простоя превысило час

Накануне, 23 сентября, из-за неисправности части рельсов в Улан-Удэ изменяли схему движения трамваев.

- В 13:28 из-за неисправности рельсового полотна было закрыто движение трамваев маршрутов №№ 2,8 с кольцевой развязки в 20а квартале на Новый мост. Движение трамваев осуществлялось по изменённым маршрутам, - сообщают оперативные службы города.

В 14:38 движение маршрутов № 2, 8 было восстановлено. Время простоя составило 1 час 10 минут.

Как сообщал «Байкал-Daily», утром 21 сентября на Элеваторе образовалась трамвайная «пробка» из-за сломавшегося вагона.

трамвай

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