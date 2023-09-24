Днём по республике +10, +15
По данным Бурятского гидрометцентра, 24 сентября по республике: дожди, местами сильные, в горах с мокрым снегом. Ветер ночью переменный 1-6, днём западный, северо-западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +4, +9, местами до -4, днём +10, +15.
В Улан-Удэ ночью умеренный, днём небольшой дождь. Ветер ночью переменный 2-7, днём западный, северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью +7, +9, днём +12, +14.
Дождливая погода ожидается в Бурятии
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