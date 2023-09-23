«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия
Накануне, 22 сентября, в парке «Юбилейный» в Улан-Удэ прошла 26-ая ежегодная выставка-конкурс «Дары осени - 2023», где сотрудники УФСИН России по Бурятии и подведомственных ему учреждений представили на суд зрителей выращенный на своих огородах урожай.
В рамках ярмарки провели выставку продукции, производимой учреждениями, на которой были представлены изделия декоративно-прикладного искусства: нарды, шахматы, кухонная утварь, изготовленные осуждёнными-умельцами. Все желающие могли приобрести на ярмарке уникальные изделия ручной работы, молочную продукцию и мясные изделия.
- Мероприятие направлено на популяризацию возможностей производственного сектора, демонстрацию потребителям ассортимента изготавливаемых товаров уголовно-исполнительной системой Республики Бурятия, - отметили в УФСИН по Бурятии.
В Улан-Удэ прошла ярмарка «Дары осени» от УФСИН Бурятии
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
«Байкал-Daily» представляет 100 фотографий Сергея Тарасенко из путешествия по Баргузинскому и Курумканскому районам Бурятии
За это он получил 100-тысячный штраф
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия
Один из них не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности
Мужчина получил условный срок
Соревнования пройдут в Октябрьском районе
Участвовать могут международные научные коллективы
Воздух в бурятской столице прогреется до +16 градусов
В республике проходит конкурс маскотов «Шэнэ шарай»
Соревнования посетит «Сибирский Рокки»
Сбор состоится у ТЦ «Мёд»
Для городских работников образования проведут фестиваль «В семье мы едины»
В День памяти героев-забайкальцев в столице края пройдут митинги и уроки памяти
Жители города отметят традиционный корейский праздник
Состоятся открытия культурных учреждений, фестивали и конкурсы