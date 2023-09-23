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В Улан-Удэ прошла ярмарка «Дары осени» от УФСИН Бурятии

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия

Накануне, 22 сентября, в парке «Юбилейный» в Улан-Удэ прошла 26-ая ежегодная выставка-конкурс «Дары осени - 2023», где сотрудники УФСИН России по Бурятии и подведомственных ему учреждений представили на суд зрителей выращенный на своих огородах урожай.

В рамках ярмарки провели выставку продукции, производимой учреждениями, на которой были представлены изделия декоративно-прикладного искусства: нарды, шахматы, кухонная утварь, изготовленные осуждёнными-умельцами. Все желающие могли приобрести на ярмарке уникальные изделия ручной работы, молочную продукцию и мясные изделия.

- Мероприятие направлено на популяризацию возможностей производственного сектора, демонстрацию потребителям ассортимента изготавливаемых товаров уголовно-исполнительной системой Республики Бурятия, - отметили в УФСИН по Бурятии.
ярмарка УФСИН

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