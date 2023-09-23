Байкал и Баргузинская долина в сентябре

В сентябре 2023 года в рамках арт пленэра «Баргуджин Токум» (6+) прошёл уже традиционный фототур, участие в котором приняли фотографы из Улан-Удэ, Баргузина, Читы, а также гости из Казахстана, Китая и регионов Дальнего Востока.
Фотографы посетили Баргузинский и Чивыркуйский заливы озера Байкал, песчаные дюны Баргузинской долины, субурган Соодой ламы, священное место Бухэ-Шулун, Сувинский саксонский замок. Одним из ярких эпизодов фототура стала ностальгическая экскурсия на место бывшей паромной переправы в Усть-Баргузине.
Фотографы посетили Баргузинский и Чивыркуйский заливы озера Байкал, песчаные дюны Баргузинской долины, субурган Соодой ламы, священное место Бухэ-Шулун, Сувинский саксонский замок. Одним из ярких эпизодов фототура стала ностальгическая экскурсия на место бывшей паромной переправы в Усть-Баргузине.