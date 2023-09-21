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В Улан-Удэ сыграют в «бурятскую» лапту

В Улан-Удэ сыграют в «бурятскую» лапту
Общество,  Фото:скриншот
Завтра пройдёт турнир в честь Дня студенческого спорта

22 сентября в Улан-Удэ состоятся соревнования по лапте, посвящённые Международному дню студенческого спорта в рамках реализации грантового проекта «Шаг к ЗОЖ». Лапта по бурятским правилам пройдёт на базе Бурятского госуниверситета, в спортивном комплексе «Спартак».

Заявки подаются на электронную почту: [email protected]. Команды состоят из 8 человек, причём в команде должно быть минимум 2 девушки. Максимальное количество команд: 8.

В 14:00 22 сентября начнётся сбор участников. В 15:00 будет дан старт игр, сообщает студенческий спортивный клуб «Байкальские волки».

Возрастное ограничение: 0+.
Бурятия Улан-Удэ лапта спорт студенты

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