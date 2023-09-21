В городе Бурятии отметят Всероссийский день бега

«Кросс наций» пробегут в Закаменске



22 сентября в городе Закаменск пройдёт Всероссийский день бега «Кросс наций». Спортивное мероприятие проведут на стадионе «Металлург», сообщает группа «Молодёжь Закамны».



Программа соревнований



11:00 – Старт забега на 0,5 км (дошкольный возраст, масс-старт)

11:15 – Старт забега на 1 км (учащиеся 1-4 классов)

11:30 – Старт забега на 2 км (учащиеся 5-8 классов)

12:00 – Старт забега на 3 км (студенты)

12:30 – Старт забега на 4 км (женщины)

12:45 – Старт забега на 6 км (мужчины)

13:15 – Старт забега на 2 км (ветераны: мужчины и женщины)

13.30 – Церемония награждения



Возрастное ограничение: 0+.

