В городе Бурятии отметят Всероссийский день бега

«Кросс наций» пробегут в Закаменске
22 сентября в городе Закаменск пройдёт Всероссийский день бега «Кросс наций». Спортивное мероприятие проведут на стадионе «Металлург», сообщает группа «Молодёжь Закамны».
Программа соревнований
11:00 – Старт забега на 0,5 км (дошкольный возраст, масс-старт)
11:15 – Старт забега на 1 км (учащиеся 1-4 классов)
11:30 – Старт забега на 2 км (учащиеся 5-8 классов)
12:00 – Старт забега на 3 км (студенты)
12:30 – Старт забега на 4 км (женщины)
12:45 – Старт забега на 6 км (мужчины)
13:15 – Старт забега на 2 км (ветераны: мужчины и женщины)
13.30 – Церемония награждения
Возрастное ограничение: 0+.
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