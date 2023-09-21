В Улан-Удэ проведут большой «Жинсриг хурал»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Ламы поднесут божеству 9 видов подношений



24 сентября в Улан-Удэ состоится большой хурал «Жинсриг» – огненное подношение божеству Ямантаке. Обряд пройдёт в Дуйнхор дугане Улан-Удэнского дацана на Верхней-Берёзовке. Молебен начнётся в 13:00.



- Этот обряд способствует хорошей и беспрепятственной учёбе студентам и школьникам, а также тем, кто хочет получить знания и мудрость для решения важных проблем. У кого закрыты дороги, есть болезни и препятствия. Чтобы избежать внезапной смерти и встречи с хозяином смерти, - сообщает пресс-служба Сангхи России. - Считается что обряд «Жинсриг» является одним из самых сильных обрядов для очищения препятствий, проблем, порчи, сглаза и всего плохого. Особенно помогает тем, кто болеет болезнями, вызванными злыми духами.



Также ламы помолятся за здравие военнослужащих и скорейшее возвращение их домой живыми и здоровыми.



Возрастное ограничение: 6+.

