В селе Бурятии открылся новый дом культуры

Общество, Фото: пресс-служба минэкономики РБ

Он работает в Ильинке



В селе Ильинка Прибайкальского района Бурятии открылся новый дом культуры. Старое здание 1969 года постройки было признано аварийным и закрыто в 2017 году.



В 2020 году по программе социального развития центров экономического роста было приобретено новое здание площадью 833 кв. м на сумму 41,1 млн рублей.



- На средства, выделяемые на развитие общественной инфраструктуры, обустроили сцену, приобрели техническое оборудование, заменили топливный котёл. Общая сумма составила 3,8 млн рублей. Кроме того, по федеральной субсидии на укрепление материально-технической базы домов культуры приобрели театральные кресла, - рассказала начальник отдела муниципального развития министерства экономики РБ Евдокия Жербакова.



Сегодня дом культуры посещают 156 сельчан, работает 14 разных направлений, проводятся культурно-массовые мероприятия, работают две библиотеки.



Как сообщили в министерстве, программа субсидирования районов действует в Бурятии с 2009 года. Средства можно направить на капитальный ремонт, строительство, благоустройство, разработку проектно-сметной документации и другие цели. В 2023 году районам выделено 426,8 млн рублей, запланировано 885 мероприятий. Чем больше жителей в районе – тем больше средств на развитие общественной инфраструктуры он получает.



