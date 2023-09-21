Он работает в Ильинке
В селе Ильинка Прибайкальского района Бурятии открылся новый дом культуры. Старое здание 1969 года постройки было признано аварийным и закрыто в 2017 году.
В 2020 году по программе социального развития центров экономического роста было приобретено новое здание площадью 833 кв. м на сумму 41,1 млн рублей.
- На средства, выделяемые на развитие общественной инфраструктуры, обустроили сцену, приобрели техническое оборудование, заменили топливный котёл. Общая сумма составила 3,8 млн рублей. Кроме того, по федеральной субсидии на укрепление материально-технической базы домов культуры приобрели театральные кресла, - рассказала начальник отдела муниципального развития министерства экономики РБ Евдокия Жербакова.
Сегодня дом культуры посещают 156 сельчан, работает 14 разных направлений, проводятся культурно-массовые мероприятия, работают две библиотеки.
Как сообщили в министерстве, программа субсидирования районов действует в Бурятии с 2009 года. Средства можно направить на капитальный ремонт, строительство, благоустройство, разработку проектно-сметной документации и другие цели. В 2023 году районам выделено 426,8 млн рублей, запланировано 885 мероприятий. Чем больше жителей в районе – тем больше средств на развитие общественной инфраструктуры он получает.
В селе Бурятии открылся новый дом культуры
Общество, Фото:
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Он работает в Ильинке
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