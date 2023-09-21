21 сентября

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Северобайкальск примет соревнования по спортивному туризму

Северобайкальск примет соревнования по спортивному туризму
Общество,  Фото:pixabay.com
Участвовать будут спортсмены ДФО и СФО

1 октября впервые в Северобайкальске пройдут открытые соревнования по спортивному туризму на дистанции «пешеходной» в закрытых помещениях. В турнире могут принять участие спортсмены Сибири и Дальнего Востока. Местом проведения соревнований станет физкультурно-спортивный комплекс «Парус» лицея №6, сообщает федерация спортивного туризма Бурятии.

30 сентября состоится заезд команд. С 17:00 до 20:00 пройдёт открытая тренировка. 1 октября в 9:00 будет проведена церемония открытия соревнований. В 9:30 будет дан старт на дистанции «пешеходная» и «пешеходная связка». График забегов может быть скорректирован за день перед началом соревнований. В 13:00 состоится награждение победителей.

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спортивный туризм Бурятия Северобайкальск спорт

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