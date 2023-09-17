17 сентября

16 сентября

15 сентября

Популярное

В Иволгинском дацане пройдёт Праздник Хамбо Ламы Этигэлова

В Иволгинском дацане пройдёт Праздник Хамбо Ламы Этигэлова
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Торжественный хурал пройдёт только с участием лам, после этого все желающие могут пройти на поклонение Пандито Хамбо Ламе Этигэлову к нему во Дворец

19 сентября 2023 года в Иволгинском дацане пройдёт Этигэлтэ Хамба Ламын Найр – Праздник Хамбо Ламы Этигэлова. Он посвящён 282-й годовщине признания буддизма в России, 259-летию Института Пандито Хамбо Лам, 171-й годовщине обретения человеческого рождения Пандито Хамбо Ламой Этигэловым, 21-летию того, как Пандито Хамбо Лама Этигэлов находится с нами, и детям десятого поколения, выросших при Хамбо Ламе Этигэлове.

Торжественный хурал пройдёт, как это принято в последние годы, во Дворце Пандито Хамбо Ламы Этигэлова только с участием лам. Это особый молебен, когда священнослужители читают сутру о Пустотности, подносят мандалу Пандито Хамбо Ламе Этигэлову и произносят особое Восхваление XII Пандито Хамбо Ламе. После этого все желающие могут пройти на поклонение Пандито Хамбо Ламе Этигэлову к нему во Дворец.

- В этот день на спортивных площадках Иволгинского дацана пройдут традиционные соревнования по бурятской национальной борьбе бухэ барилдаан, конным скачкам мори урилдаан и стрельбе из национального лука сур харбаан, посвящённые Пандито Хамбо Ламе Этигэлову. Причём в соревнованиях по бухэ барилдаан примут участие не только мужчины в традиционных весовых категориях до 63 кг, до 75 кг и свыше 75 кг, но и юноши, рождённые в 2011 году – то есть те, кому в этом году исполнилось по 12 лет. Это – уже десятое поколение, выросшее при Хамбо Ламе Этигэлове, - сообщили в пресс-службе Иволгинского дацана.

Возрастное ограничение 0+
буддизм

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

ФК «Бурятия» занял второе место в чемпионате СФО и ДФО 2023 года
ФК «Бурятия» занял второе место в чемпионате СФО и ДФО 2023 года
Общество, 17.09.2023
В последней игре он сыграл вничью с чемпионом
В Бурятии шаманы закрыли небесные врата
В Бурятии шаманы закрыли небесные врата
Общество, 17.09.2023
Шаманы помолились за благополучное прохождение зимнего периода, прося покровительство для населения
Мошенники украли у жительницы Бурятии 17 тысяч рублей
Мошенники украли у жительницы Бурятии 17 тысяч рублей
Общество, 17.09.2023
Возбуждено уголовное дело о краже
На Байкале провели масштабную уборку мусора
На Байкале провели масштабную уборку мусора
Общество, 17.09.2023
В акции «Вода России» участвовали российские звёзды Юлия Михалкова, Илья Авербух и Елизавета Арзамасова. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
У жителя Бурятии конфисковали мотоблок за пьяную езду
У жителя Бурятии конфисковали мотоблок за пьяную езду
Общество, 17.09.2023
В суде отметили, что мотокультиватор приравнивается к механическому транспортному средству
В Улан-Удэ сегодня до +19
В Улан-Удэ сегодня до +19
Общество, 17.09.2023
Утром при прояснении туманы
«Кросс нации» в Улан-Удэ пробежали более 3 тысяч человек
«Кросс нации» в Улан-Удэ пробежали более 3 тысяч человек
Общество, 16.09.2023
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж со Всероссийского дня бега
В Бурятии устроят праздник урожая «Тарбагатайский хлебосол»
В Бурятии устроят праздник урожая «Тарбагатайский хлебосол»
Общество, 16.09.2023
Помимо ярмарки, обещают культурную программу
«Мгновения счастья»: Ольга Бузова побывала на Байкале
«Мгновения счастья»: Ольга Бузова побывала на Байкале
Общество, 16.09.2023
На озеро телеведущая направилась из Иркутска
В Бурятии сельчане жалуются на узкую дорогу
В Бурятии сельчане жалуются на узкую дорогу
Общество, 16.09.2023
Они не понимают, как там разъедутся тракторы с телегами
В Улан-Удэ открылась выставка художников со всего Дальнего Востока
В Улан-Удэ открылась выставка художников со всего Дальнего Востока
Общество, 16.09.2023
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с масштабной выставки

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^