В Иволгинском дацане пройдёт Праздник Хамбо Ламы Этигэлова

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Торжественный хурал пройдёт только с участием лам, после этого все желающие могут пройти на поклонение Пандито Хамбо Ламе Этигэлову к нему во Дворец



19 сентября 2023 года в Иволгинском дацане пройдёт Этигэлтэ Хамба Ламын Найр – Праздник Хамбо Ламы Этигэлова. Он посвящён 282-й годовщине признания буддизма в России, 259-летию Института Пандито Хамбо Лам, 171-й годовщине обретения человеческого рождения Пандито Хамбо Ламой Этигэловым, 21-летию того, как Пандито Хамбо Лама Этигэлов находится с нами, и детям десятого поколения, выросших при Хамбо Ламе Этигэлове.



Торжественный хурал пройдёт, как это принято в последние годы, во Дворце Пандито Хамбо Ламы Этигэлова только с участием лам. Это особый молебен, когда священнослужители читают сутру о Пустотности, подносят мандалу Пандито Хамбо Ламе Этигэлову и произносят особое Восхваление XII Пандито Хамбо Ламе. После этого все желающие могут пройти на поклонение Пандито Хамбо Ламе Этигэлову к нему во Дворец.



- В этот день на спортивных площадках Иволгинского дацана пройдут традиционные соревнования по бурятской национальной борьбе бухэ барилдаан, конным скачкам мори урилдаан и стрельбе из национального лука сур харбаан, посвящённые Пандито Хамбо Ламе Этигэлову. Причём в соревнованиях по бухэ барилдаан примут участие не только мужчины в традиционных весовых категориях до 63 кг, до 75 кг и свыше 75 кг, но и юноши, рождённые в 2011 году – то есть те, кому в этом году исполнилось по 12 лет. Это – уже десятое поколение, выросшее при Хамбо Ламе Этигэлове, - сообщили в пресс-службе Иволгинского дацана.



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