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Забайкалке грозит до 15 лет лишения свободы за убийство сожителя

Забайкалке грозит до 15 лет лишения свободы за убийство сожителя
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Обвиняемая полностью признала вину

В Забайкальском крае завершили расследование уголовного дела в отношении 40-летней жительницы села Комсомольское Чернышевского района. Она обвиняется в убийстве.

По версии следствия, в ночь на 17 июня 2023 года обвиняемая поссорилась со своим 51-летним сожителем и выстрелила в него из охотничьего ружья. От полученного ранения потерпевший скончался на месте. Следователи установили, что оружие мужчина хранил у себя дома незаконно.

В ходе предварительного следствия обвиняемая полностью признала вину в инкриминируемом деянии.

- По ходатайству следствия в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее женщина не привлекалась к уголовной ответственности, - сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.

Обвиняемой грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.  
следователи

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