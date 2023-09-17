Забайкалке грозит до 15 лет лишения свободы за убийство сожителя



В Забайкальском крае завершили расследование уголовного дела в отношении 40-летней жительницы села Комсомольское Чернышевского района. Она обвиняется в убийстве.



По версии следствия, в ночь на 17 июня 2023 года обвиняемая поссорилась со своим 51-летним сожителем и выстрелила в него из охотничьего ружья. От полученного ранения потерпевший скончался на месте. Следователи установили, что оружие мужчина хранил у себя дома незаконно.



В ходе предварительного следствия обвиняемая полностью признала вину в инкриминируемом деянии.



- По ходатайству следствия в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее женщина не привлекалась к уголовной ответственности, - сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.



Обвиняемой грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

