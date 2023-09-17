В Бурятии шаманы закрыли небесные врата

Шаманы помолились за благополучное прохождение зимнего периода, прося покровительство для населения



Накануне, 16 сентября, в Улан-Удэ состоялся традиционный осенний тайлган «Закрытие небесных врат». В камлании участвовали 38 шаманов.



Ранее в религиозной организации шаманов «Тэнгэри» рассказывали, что после летнего периода, когда начинается угасание природы, божества вступают в зимний период. Тэнгрины погрузятся в сон, который продлится до следующего пробуждения природы, когда небесные врата будут открыты вновь.



- Осенний тайлган, являющийся третьим по значимости, стал подготовкой к зимнему периоду. Шаманы помолились за благополучное прохождение зимнего периода, прося покровительство для населения. Божествам подготовили угощения - берёзовую рощу и жертвенного барана. На призыв шаманов спустились родовые предки-онгоны, Бурхан Сагаан Гарбал и Буха Ноён Баабай, - сообщили в «Тэнгэри» после тайлгана.



В религиозном центре отметили, что божества выслушали благодарность за летний период, а также даровали свою защиту в зимние дни. «Небожители пожелали молящимся благополучия, процветания, успехов и гармонии», - заключили здесь.





