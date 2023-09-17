Возбуждено уголовное дело о краже
В сентябре в дежурную часть в Джидинском районе обратилась 38-летняя женщина с заявлением о мошенничестве. Она рассказала, что накануне вечером в соцсети от её сестры пришло сообщение, что один из банков в честь своего юбилея дарит по 5200 рублей. Для того, чтобы получить средства, необходимо прислать в SMS-сообщении номер банковской карты.
- Заявительница, следуя инструкциям, размещённым на странице, отправила номер, три цифры с обратной стороны своей банковской карты и код для подтверждения операции, который ей прислали в SMS на указанные реквизиты банка, - рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.
В результате с банковской карты женщины произошло списание 17 000 рублей. После этого она позвонила своей сестре и узнала, что её страница взломана и никаких сообщений она не отправляла.
Возбуждено уголовное дело.
Мошенники украли у жительницы Бурятии 17 тысяч рублей
Общество, Фото:
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