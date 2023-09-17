17 сентября

16 сентября

15 сентября

Популярное

Мошенники украли у жительницы Бурятии 17 тысяч рублей

Мошенники украли у жительницы Бурятии 17 тысяч рублей
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Возбуждено уголовное дело о краже

В сентябре в дежурную часть в Джидинском районе обратилась 38-летняя женщина с заявлением о мошенничестве. Она рассказала, что накануне вечером в соцсети от её сестры пришло сообщение, что один из банков в честь своего юбилея дарит по 5200 рублей. Для того, чтобы получить средства, необходимо прислать в SMS-сообщении номер банковской карты.

- Заявительница, следуя инструкциям, размещённым на странице, отправила номер, три цифры с обратной стороны своей банковской карты и код для подтверждения операции, который ей прислали в SMS на указанные реквизиты банка, - рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.

В результате с банковской карты женщины произошло списание 17 000 рублей. После этого она позвонила своей сестре и узнала, что её страница взломана и никаких сообщений она не отправляла.

Возбуждено уголовное дело.


кража мошенники

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Мошенники украли у жительницы Бурятии 17 тысяч рублей
Мошенники украли у жительницы Бурятии 17 тысяч рублей
Общество, 17.09.2023
Возбуждено уголовное дело о краже
На Байкале провели масштабную уборку мусора
На Байкале провели масштабную уборку мусора
Общество, 17.09.2023
В акции «Вода России» участвовали российские звёзды Юлия Михалкова, Илья Авербух и Елизавета Арзамасова. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
У жителя Бурятии конфисковали мотоблок за пьяную езду
У жителя Бурятии конфисковали мотоблок за пьяную езду
Общество, 17.09.2023
В суде отметили, что мотокультиватор приравнивается к механическому транспортному средству
В Улан-Удэ сегодня до +19
В Улан-Удэ сегодня до +19
Общество, 17.09.2023
Утром при прояснении туманы
«Кросс нации» в Улан-Удэ пробежали более 3 тысяч человек
«Кросс нации» в Улан-Удэ пробежали более 3 тысяч человек
Общество, 16.09.2023
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж со Всероссийского дня бега
В Бурятии устроят праздник урожая «Тарбагатайский хлебосол»
В Бурятии устроят праздник урожая «Тарбагатайский хлебосол»
Общество, 16.09.2023
Помимо ярмарки, обещают культурную программу
«Мгновения счастья»: Ольга Бузова побывала на Байкале
«Мгновения счастья»: Ольга Бузова побывала на Байкале
Общество, 16.09.2023
На озеро телеведущая направилась из Иркутска
В Бурятии сельчане жалуются на узкую дорогу
В Бурятии сельчане жалуются на узкую дорогу
Общество, 16.09.2023
Они не понимают, как там разъедутся тракторы с телегами
В Улан-Удэ открылась выставка художников со всего Дальнего Востока
В Улан-Удэ открылась выставка художников со всего Дальнего Востока
Общество, 16.09.2023
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с масштабной выставки
В Бурятии определят чемпионов по альпинизму
В Бурятии определят чемпионов по альпинизму
Общество, 16.09.2023
Республиканские соревнования состоятся в Селенгинском районе
В Улан-Удэ до +19 градусов
В Улан-Удэ до +19 градусов
Общество, 16.09.2023
В бурятской столице дождя не ожидается 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^