Мошенники украли у жительницы Бурятии 17 тысяч рублей

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Возбуждено уголовное дело о краже



В сентябре в дежурную часть в Джидинском районе обратилась 38-летняя женщина с заявлением о мошенничестве. Она рассказала, что накануне вечером в соцсети от её сестры пришло сообщение, что один из банков в честь своего юбилея дарит по 5200 рублей. Для того, чтобы получить средства, необходимо прислать в SMS-сообщении номер банковской карты.



- Заявительница, следуя инструкциям, размещённым на странице, отправила номер, три цифры с обратной стороны своей банковской карты и код для подтверждения операции, который ей прислали в SMS на указанные реквизиты банка, - рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.



В результате с банковской карты женщины произошло списание 17 000 рублей. После этого она позвонила своей сестре и узнала, что её страница взломана и никаких сообщений она не отправляла.



Возбуждено уголовное дело.





