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На Байкале провели масштабную уборку мусора

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В акции «Вода России» участвовали российские звёзды Юлия Михалкова, Илья Авербух и Елизавета Арзамасова. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко

Накануне в селе Турка Прибайкальского района прошла всероссийская экологическая акция «Вода России» - сотни волонтёров собрались, чтобы очистить 10 км берега Байкала от мусора.

В мероприятии участвовали зампред правительства Бурятии Иван Альхеев, министр природных ресурсов и экологии республики Наталья Тумуреева, амбассадоры акции - актриса и телеведущая Юлия Михалкова, призёр Олимпийских игр, хореограф-постановщик, продюсер ледовых шоу и спортивных мероприятий Илья Авербух, актриса театра и кино Елизавета Арзамасова, директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России и лидер акции Илья Разбаш и другие.

- Так здорово, что вы все неравнодушны. Потому что равнодушие — это то, что убивает. А желание помогать друг другу, желание очищать нашу планету, делать нашу страну самой красивой и самой лучшей — это самое главное, что может быть. Спасибо большое, что вы здесь! - обратился к присутствующим Илья Авербух.

- Конечно, объединившись, мы можем сделать гораздо больше, чем в одиночку. И очень надеемся, что сегодняшняя акция вдохновит её участников, посторонних наблюдателей на то, чтобы внимательней относиться к окружающей среде, - отметила Елизавета Арзамасова.

Как сообщают в правительстве Бурятии, для участников акции были подготовлены полевая кухня, экологические мастер-классы, просветительские беседы и концерт. А министр природных ресурсов и экологии региона Наталья Тумуреева рассказала присутствующим о сохранении уникальных вод озера Байкал.

«Вода России» — это всероссийская акция по очистке от мусора берегов водных объектов, проводится министерством природных ресурсов и экологии РФ при поддержке Росводресурсов с 2014 года. В селе Турка акция проходит в рамках нацпроекта «Экология» совместно с «Москвариумом», который также проводит экофестиваль «Горизонт».

Мероприятие завершилось подведением итогов уборки, замером объёмов собранного мусора и награждением самых активных волонтёров. Также участники установили сэргэ (ритуальный коновязный столб) у входа на эко-тропу. 
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