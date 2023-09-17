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У жителя Бурятии конфисковали мотоблок за пьяную езду

У жителя Бурятии конфисковали мотоблок за пьяную езду
Общество,  Фото:pixabay.com
В суде отметили, что мотокультиватор приравнивается к механическому транспортному средству

В августе 2021 года житель Мухоршибирского района был осуждён по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ за управление мопедом в состоянии опьянения. Ранее он уже подвергался административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Назначенные судом обязательные работы он отбыл ещё в 2021 году, а срок дополнительного наказания в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением ТС, истёк в августе 2023 года.

Однако в апреле этого года, употребив у родителей спиртные напитки, сельчанин решил вернуться домой на своём мотоблоке.

- С «черепашьей» скоростью он поехал по дороге общего пользования, но по пути был остановлен сотрудниками полиции, которые в ходе освидетельствования водителя установили алкогольное опьянение, - сообщают в Мухоршибирском районном суде.

Приговором суда мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ, – управление механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного настоящей статьёй. Ему назначили наказание - 1 год 3 месяца лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года, с лишением права заниматься деятельностью по управлению ТС на срок 4 года.

Также условно осуждённый обязан в течение месяца со дня вступления приговора в законную силу пройти у врача-нарколога курс обследования на наличие алкогольной зависимости, а при необходимости в дальнейшем – курс лечения и реабилитации.

Суд также конфисковал в доход государства принадлежащий осуждённому мотоблок.

В пресс-службе суда отметили, что за управление мотоблоком (мотокультиватором) в состоянии опьянения предусмотрена и административная, и уголовная ответственность, поскольку он приравнивается к механическому транспортному средству (относится к категории «тракторы одноосные»).

Справка:

Мотоблок — универсальное мобильное энергетическое средство на базе одноосного шасси, разновидность малогабаритного трактора. Оператор, управляющий мотоблоком, шагает вслед за машиной по обрабатываемой почве, держа машину за ручки управления (реже сидит на прицепленном орудии). 
суд

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