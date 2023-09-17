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В Улан-Удэ сегодня до +19

В Улан-Удэ сегодня до +19
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Утром при прояснении туманы

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике утром при прояснении туманы. Днём местами кратковременные дожди, грозы.

Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +15,+20, местами +8,+13.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём +17,+19.


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