В Бурятии устроят праздник урожая «Тарбагатайский хлебосол»

Помимо ярмарки, обещают культурную программу
В селе Тарбагатай 23 сентября состоится праздник урожая «Тарбагатайский хлебосол». Его девиз – «Запасись витаминами осенью!»
Начало праздника в 12.00.
Гостей ждут:
- ярмарка полезных продуктов от сельхозпроизводителей и владельцев частных подворий;
- культурная программа для всей семьи;
- гастрономический конкурс «Фестиваль щей и их друзей»;
- чемпионат по лапте;
- мастер-классы.
Возрастное ограничение 0+
Помимо ярмарки, обещают культурную программу
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