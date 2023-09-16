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В Бурятии устроят праздник урожая «Тарбагатайский хлебосол»

В Бурятии устроят праздник урожая «Тарбагатайский хлебосол»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Помимо ярмарки, обещают культурную программу

В селе Тарбагатай 23 сентября состоится праздник урожая «Тарбагатайский хлебосол». Его девиз – «Запасись витаминами осенью!»

Начало праздника в 12.00.

Гостей ждут:

- ярмарка полезных продуктов от сельхозпроизводителей и владельцев частных подворий;
- культурная программа для всей семьи;
- гастрономический конкурс «Фестиваль щей и их друзей»;
- чемпионат по лапте;
- мастер-классы.


Возрастное ограничение 0+ 
ярмарка

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