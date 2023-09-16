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«Мгновения счастья»: Ольга Бузова побывала на Байкале

«Мгновения счастья»: Ольга Бузова побывала на Байкале
Общество, 
На озеро телеведущая направилась из Иркутска

Как сообщал «Байкал-Dailу», 14 сентября в Иркутске побывала певица, телеведущая, блогер Ольга Бузова. Целью были съёмки выпуска шоу «Ольга Вузова» (возрастное ограничение 12+).

Несмотря на плотный график (уже 15 сентября певица дала концерт в Екатеринбурге), после окончания съёмок Бузова успела побывать на Байкале. Времени, правда, хватило только на Листвянку, до которой всего час пути.

В своих сторис она показывала, как гуляет по берегу и наслаждается шумом волн. А также исполнила отрывок своей новой песни на фоне Байкала.

- Байкал. Хочу делить с тобой эти мгновения счастья. Как же красива моя любимая родина, - написала под одним из постов Ольга Бузова и поинтересовалась у подписчиков, кто уже бывал на озере.



Пост набрал почти 30 тысяч лайков и более 300 комментариев. Пользователи делятся: «Я бы побывала на Байкале, очень нравится там природа. Но только на картине видела, хочу вживую. Когда-нибудь мечта осуществится», «Байкал – это такая красота! Такая глубина! Такая чистота!», «Мы недавно приехали с Байкала, были в Листвянке. Но больше понравилось на Тёплых озёрах. И на острове Ольхон»

Обсуждают в комментариях также высокие цены на качественный отдых на Байкале. «Я очень хотела. Летом смотрела круиз по Байкалу. Поняла, что мы не настолько богаты. Поэтому собрались с детьми и поехали по Сейшелам. Это подешевле вышло», - написала подписчица. С ней согласились и другие комментаторы.

Отметились и жители Иркутска и Бурятии. Они поделились: «Когда живёшь рядом с Байкалом, воспринимается всё не так радостно», «Я оттуда убежала. На юг».

Выпуск шоу «Ольга Вузова» снимали в Иркутском государственного аграрном университете имени Ежевского. В этом реалити телеведущая посещает различные университеты страны с «инспекцией», рассказывая о преимуществах технического образования. «Ольга Вузова» погружается в студенческую жизнь — посещает лекции и практикумы, общается с преподавателями и студентами и даже сдает зачёты. До Иркутска съёмки она провела в Забайкальском институте железнодорожного транспорта в Чите. Бурятские вузы проект, созданный доказать, что технические профессии востребованы и престижны, стороной обошёл.

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