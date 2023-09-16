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Аэропорт Улан-Удэ вновь работал запасным для иркутских рейсов

Аэропорт Улан-Удэ вновь работал запасным для иркутских рейсов
Общество,  Фото:Дмитрий Гармаев
В соседнем городе стоял туман

Утром 16 сентября улан-удэнский аэропорт «Байкал» в качестве запасной воздушной гавани принимал самолёты, которые не смогли приземлиться в Иркутске. Причиной стал сильный туман в соседнем городе.

- Уже прибыли четыре борта из Иркутска. Обслуживаем параллельно свои регулярные рейсы. В Иркутске туман, ждём улучшения погоды, - сообщил утром гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.



Отметим, осенью, когда по утрам стоят сильные туманы, такая ситуация – довольно рядовая.  
Аэропорт "Байкал" самолеты аэропорт

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