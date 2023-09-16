В Бурятии сельчане жалуются на узкую дорогу

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Они не понимают, как там разъедутся тракторы с телегами



Жители нескольких улусов Баргузинского района Бурятии – Ярикта, Улюкчикан и Улюн – недовольны новой дорогой между населёнными пунктами. Сельчане поинтересовались, почему она такая узкая. «Как там разъедутся два трактора с телегами?», – спросили люди в группе «Баргузин-инфо.24/7».



В Минтрансе Бурятии пояснили: согласно ГОСТ, для дороги 4-ой категории ширина проезжей части в населённом пункте составляет 7 метров, а за его пределами – 6. «В ваших улусах она соответствует ГОСТу», – заявили баргузинцам в ведомстве.

