Они не понимают, как там разъедутся тракторы с телегами
Жители нескольких улусов Баргузинского района Бурятии – Ярикта, Улюкчикан и Улюн – недовольны новой дорогой между населёнными пунктами. Сельчане поинтересовались, почему она такая узкая. «Как там разъедутся два трактора с телегами?», – спросили люди в группе «Баргузин-инфо.24/7».
В Минтрансе Бурятии пояснили: согласно ГОСТ, для дороги 4-ой категории ширина проезжей части в населённом пункте составляет 7 метров, а за его пределами – 6. «В ваших улусах она соответствует ГОСТу», – заявили баргузинцам в ведомстве.
В Бурятии сельчане жалуются на узкую дорогу
Общество, Фото:
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Они не понимают, как там разъедутся тракторы с телегами
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