Наблюдать за птичками можно со смотровых площадок
С 20 сентября в Боргойском заказнике, что находится в Джидинском районе Бурятии, в связи с миграцией и отдыхом перед дальним перелётом птиц в тёплые края устанавливается режим тишины и спокойствия. Об этом сообщили в БУ «Бурприрода».
- Наблюдать за птицами можно со смотровых площадок, которые в этом году установила администрация Джидинского района. Нас спрашивают туристы, можно ли использовать плавательные средства на озере. Отвечаем: категорически запрещено, особенно в режим тишины! – отметили в БУ «Бурприрода».
При посещении заказника необходимо получить согласование на посещение ООПТ на сайте www.burpriroda.ru.
В Боргойском заказнике будут проводиться усиленные рейды инспекторов.
Боргойский заказник – место массового перелёта, отдыха, кормления и гнездования многих видов водоплавающих и околоводных птиц. В Боргойском заказнике насчитывается около 300 видов птиц. Здесь много озёр, общая площадь водоёмов – 5 тысяч гектаров. Солёные озера заказника и Джидинского района дают птицам питательные минералы.
В заказнике в Бурятии установили режим тишины
Общество, Фото:
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