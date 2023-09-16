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В Улан-Удэ до +19 градусов

В Улан-Удэ до +19 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В бурятской столице дождя не ожидается

По данным Бурятского гидрометцентра, 16 сентября по южной половине республики местами кратковременные дожди, по северной половине преимущественно без осадков. Утром местами туманы. Ветер переменный 4-9 м/с. Температура днём +15,+20, при дожде +9,+14.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 4-9 м/с. Температура днём +17,+19.

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