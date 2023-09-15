В Улан-Удэ пожарные определили лучших в мини-футболе

Общество, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Соревновались десять команд



Завершились соревнования по мини-футболу среди подразделений Главного управления МЧС России по Бурятии на кубок заслуженного работника физической культуры, ветерана пожарной охраны Павла Лаптева. Всего в футбольном турнире приняло участие десять команд.



- Первый день игр был очень насыщенный, велась борьба за выход из группы, далее те команды, которые вышли из группы, боролись в стыковых матчах. В завершающий день провели финальные игры за призовые места. Однако главное для нас - это участие, подержание здорового духа и физической формы, - рассказал старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Улан-Удэ Иван Шишмарёв.



Места распределились следующим образом:



1 место – команда пожарно-спасательной части № 72;

2 место – команда Главного управления МЧС;

3 место – команда пожарно-спасательной части № 1.



Призёры награждены кубком и дипломами.





