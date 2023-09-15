Цирк Бурятии заключил соглашение с ассоциацией акробатов Китая









Государственный цирк Бурятии заключил соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией акробатов Китая. Документ подписан в рамках Восточного экономического форума.- Китай- наш стратегический партнёр, - эта фраза неоднократно звучала на площадках VIII Восточного экономического форума, который прошёл под лозунгом «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию».Сегодня республика вместе со всей страной совершает разворот в сторону востока и укрепляет отношения со странами Азии, ЕАЭС, Африки. Таким образом, создаётся устойчивое культурно-гуманитарное и экономическое сотрудничество.13 сентября, в завершающий день форума, в павильоне Республики Бурятия состоялось памятное событие – официальная церемония подписания Соглашения о сотрудничестве между Государственным цирком Бурятии имени народного артиста России М. Х. Жапхандаева и Ассоциацией акробатов Китая Wuqiao Acrobats Association.Документ подписали директор Госцирка Бурятии Наталья Борисова и генеральный директор Ассоциации акробатов Китая господин Жу Чуан Шенг. В мероприятии приняла участие первый заместитель министра культуры Бурятии Анна Никитина.Стороны договорились организовывать и проводить гастроли профессиональных цирковых и самодеятельных коллективов,а также выставки, фестивали, мастер-классы и обмениваться имеющимся опытом.- Культурное наследие и многонациональный колорит Бурятии, отражённые в павильоне на «Улице Дальнего Востока» Восточного экономического форума, не оставили равнодушными его участников. Очень рады констатировать, что помимо культурной программы, нам удалось подписать Соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией акробатов Китая! Это новый виток в двусторонних отношениях, и я уверена, что дружба будет долгой и плодотворной, - отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.В этом уверена и директор цирка Наталья Борисова. По её словам, этот тандем раскроет ещё не один талант и секреты рекордных трюков, филигранной хореографии, а также масштаб сложных технических декораций и современных спецэффектов, сообщили в пресс-службе цирка.- В мировом цирковом искусстве китайский цирк занимает почётное особое место. Это, прежде всего, бесстрашные люди, работающие без страховки. Артисты с колоссальным чувством ритма, музыкального слуха и выносливости. Цирковое искусство Китая тесно связано с национальным китайским театром, который и по сей день остаётся своеобразным и единственным по своей специфике. Реквизит, трюки, костюмы, всё это и многое другое, нам однозначно будет интересно, - подчеркнула Наталья Борисова.