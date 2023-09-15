В Улан-Удэ выдано свыше восьми тысяч водительских удостоверений

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

40% из них получили водительские права после обучения в автошколе



В Улан-Удэ за 8 месяцев текущего года ГИБДД выдано 8027 водительских удостоверений, сообщили в Госавтоинспекции Бурятии.



В связи с заменой обратились 3359 человек, ещё 868 – по причине утраты или хищения. 40% от общего числа – это удостоверения, выданные гражданам впервые после обучения в автошколе (3153 факта). 644 водителя открыли новую категорию, а 489 граждан обратились за получением международного водительского удостоверения.



Чрез единый портал Государственных услуг удостоверение получили свыше 7600 человек. 860 заявителей обратились через Многофункциональный центр.



С начала года сотрудниками экзаменационного отделения МРЭО ГИБДД принято 12889 теоретических экзаменов на право управления транспортными средствами. Процент сдачи экзамена составил 60,2%. 9808 раз граждане сдавали практический этап экзамена, процент его сдачи составил 41,0%.



- Госавтоинспекция напоминает, что с помощью сайта www.gosuslugi.ru жители Бурятии имеют возможность получить водительское удостоверение, зарегистрировать транспортное средство и ознакомиться с информацией о наличии административных штрафов за нарушения ПДД. Данная система позволяет гражданам выбрать удобное время посещения и без ожидания в очереди получить необходимую госуслугу, - отметили в ГИБДД.

