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В Улан-Удэ выдано свыше восьми тысяч водительских удостоверений

В Улан-Удэ выдано свыше восьми тысяч водительских удостоверений
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
40% из них получили водительские права после обучения в автошколе

В Улан-Удэ за 8 месяцев текущего года ГИБДД выдано 8027 водительских удостоверений, сообщили в Госавтоинспекции Бурятии.

В связи с заменой обратились 3359 человек, ещё 868 – по причине утраты или хищения. 40% от общего числа – это удостоверения, выданные гражданам впервые после обучения в автошколе (3153 факта). 644 водителя открыли новую категорию, а 489 граждан обратились за получением международного водительского удостоверения.

Чрез единый портал Государственных услуг удостоверение получили свыше 7600 человек. 860 заявителей обратились через Многофункциональный центр.

С начала года сотрудниками экзаменационного отделения МРЭО ГИБДД принято 12889 теоретических экзаменов на право управления транспортными средствами. Процент сдачи экзамена составил 60,2%. 9808 раз граждане сдавали практический этап экзамена, процент его сдачи составил 41,0%.

- Госавтоинспекция напоминает, что с помощью сайта www.gosuslugi.ru жители Бурятии имеют возможность получить водительское удостоверение, зарегистрировать транспортное средство и ознакомиться с информацией о наличии административных штрафов за нарушения ПДД. Данная система позволяет гражданам выбрать удобное время посещения и без ожидания в очереди получить необходимую госуслугу, - отметили в ГИБДД. 
водители ГИБДД

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