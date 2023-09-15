В Бурятии возрождают литературное объединение «Баргузин»

Литобъединение работало в республике с середины 60-х до начала 90-х годов прошлого века



21 сентября в Улан-Удэ состоится презентация литературного объединения «Баргузин». Мероприятие проведут в усадьбе Молчанова во внутреннем дворе национальной библиотеки РБ в рамках ХVIII Книжного Салона.



Как рассказали в пресс-службе библиотеки, с середины 60-х до начала 90-х годов в Бурятии работало литературное объединение «Баргузин». В 80-е годы литобъединением руководил известный писатель Ким Николаевич Балков, ответственный секретарь союза писателей Бурятии. Само литобъединение было одним из подразделений союза писателей. Обычно молодые писатели собирались на свои заседания два раза в месяц и обсуждали рукописи друг друга, которые потом рекомендовались для публикации в местных газетах и журналах.



В 80-е годы «Баргузин» посещали Рахмет Шойморданов, Максим Kлименко, Сергей Пурбуев, Пётр Янданэ, Юрий Hевский, Татьяна Григорьева, Галина Mерясова, Саржана Дугарова, Юрий Mанзанов, Татьяна Алехина, Аркадий Перенов, Геннадий Орлов, Леонид Хомяков, Юрий Извеков, Алексей Анготкин, Агу Содномов, Галина Чеботарева, Галина Гуменюк и многие другие поэты и прозаики.



В планах возрождающегося литобъединения работа с начинающими авторами, по итогам которой, их произведения будут рекомендоваться для печатания в литературных журналах России. В рамках выездных мероприятий планируется встречи с читателями в библиотеках и домах культуры районов Бурятии и Улан-Удэ, организация творческих вечеров известных деятелей культуры республики.



В ближайших планах литобъединения «Баргузин» организация встречи читателей с поэтом Амарсаной Улзытуевым, прозаиком, автором серии романов о юности Чингисхана Алексеем Гатаповым, режиссёром Сергеем Бальжановым.



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