15 сентября

14 сентября

Популярное

В Бурятии условно осуждённому ужесточили наказание из-за пьянства

В Бурятии условно осуждённому ужесточили наказание из-за пьянства
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина приходил пьяным на работу

В Заиграевском районе Бурятии осуждённому заменили исправительные работы более строгим наказанием из-за нарушений режима.

На исправительные работы мужчина был направлен в крестьянско-фермерское хозяйство. Однако в период отбытия наказания условно осуждённый несколько раз прогуливал без уважительных причин. Оттуда он был в итоге уволен.

После мужчина приступил к отбыванию наказания в виде исправительных работ в другой организации, но там также прогуливал и несколько раз выходил на работу в состоянии алкогольного опьянения.

- После неоднократно объявленных предупреждений гражданин Б. повторно нарушал порядок и условия отбывания наказания в виде исправительных работ. В связи с этим он был признан судом злостно уклоняющимся от отбывания наказания в виде исправительных работ, - сообщили в Заиграевском районному суде.

Суд заменил ему наказание с исправительных работ на принудительные с удержанием в доход государства 10 % из заработной платы осуждённого.

Отметим, принудительные работы прогуливать уже не получится. Люди, получившие такое наказание, отбывают его в специальном центре при исправительной колонии. Днём они работают, а вечером их возвращают обратно в центр. 
исправительные работы принудительные работы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В посёлке Бурятии благоустроенный двор превратился в свинарник
В посёлке Бурятии благоустроенный двор превратился в свинарник
Общество, 15.09.2023
Теперь местные жители утопают в лужах и грязи
В Бурятии опровергли слухи об отмене льгот для ветеранов боевых действий
В Бурятии опровергли слухи об отмене льгот для ветеранов боевых действий
Общество, 15.09.2023
В Минсоцзащиты заверили, что их никто не лишится
Более 3000 саженцев сосны высадили в Еравнинском районе Бурятии
Более 3000 саженцев сосны высадили в Еравнинском районе Бурятии
Общество, 15.09.2023
Саженцы посадили вблизи села Усть-Эгита
Житель Бурятии пожаловался в прокуратуру на орган опеки
Житель Бурятии пожаловался в прокуратуру на орган опеки
Общество, 15.09.2023
Мужчине так и не пришёл ответ на запрос
В пригородном районе Бурятии благоустраивают Гуннское городище
В пригородном районе Бурятии благоустраивают Гуннское городище
Общество, 15.09.2023
Там появятся тематическая фотозона и десять скамеек
В Бурятии завершили строительство четырёх новых школ
В Бурятии завершили строительство четырёх новых школ
Общество, 15.09.2023
Они появились в пригороде и в Улан-Удэ
В Бурятии жителей райцентра возмутили билеты за 200 рублей на детский спектакль
В Бурятии жителей райцентра возмутили билеты за 200 рублей на детский спектакль
Общество, 15.09.2023
Родители дошколят считают, что ими манипулируют через представления

В пригородном селе Бурятии опоры ЛЭП угрожают людям
В пригородном селе Бурятии опоры ЛЭП угрожают людям
Общество, 15.09.2023
Мимо опасных конструкций постоянно ходят дети
По селу в Бурятии бегают собаки размером с детей
По селу в Бурятии бегают собаки размером с детей
Общество, 15.09.2023
Школьникам приходится прятаться от огромных псов
В Бурятии школьный экологический десант навёл чистоту в лесу
В Бурятии школьный экологический десант навёл чистоту в лесу
Общество, 15.09.2023
Дети убрали мусор, оставленный взрослыми
В Бурятии женщина-инвалид, сбитая на «зебре», отсудила 200 тысяч
В Бурятии женщина-инвалид, сбитая на «зебре», отсудила 200 тысяч
Общество, 15.09.2023
Пострадавшая дошла до Верховного суда республики  
32-летний прапорщик из Бурятии погиб на СВО
32-летний прапорщик из Бурятии погиб на СВО
Общество, 15.09.2023
Его посмертно наградили орденом Мужества
В Улан-Удэ более 20 домов останутся без холодной воды
В Улан-Удэ более 20 домов останутся без холодной воды
Общество, 15.09.2023
ХВС отключат до утра в Октябрьском районе

В Бурятии сельчане пригрозили директору школы прокуратурой из-за нового предмета
В Бурятии сельчане пригрозили директору школы прокуратурой из-за нового предмета
Общество, 15.09.2023
Родители младшеклассников заявили, что их заставляют покупать учебники и рабочие тетради за свой счёт

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^