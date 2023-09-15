В Бурятии условно осуждённому ужесточили наказание из-за пьянства

Мужчина приходил пьяным на работу



В Заиграевском районе Бурятии осуждённому заменили исправительные работы более строгим наказанием из-за нарушений режима.



На исправительные работы мужчина был направлен в крестьянско-фермерское хозяйство. Однако в период отбытия наказания условно осуждённый несколько раз прогуливал без уважительных причин. Оттуда он был в итоге уволен.



После мужчина приступил к отбыванию наказания в виде исправительных работ в другой организации, но там также прогуливал и несколько раз выходил на работу в состоянии алкогольного опьянения.



- После неоднократно объявленных предупреждений гражданин Б. повторно нарушал порядок и условия отбывания наказания в виде исправительных работ. В связи с этим он был признан судом злостно уклоняющимся от отбывания наказания в виде исправительных работ, - сообщили в Заиграевском районному суде.



Суд заменил ему наказание с исправительных работ на принудительные с удержанием в доход государства 10 % из заработной платы осуждённого.



Отметим, принудительные работы прогуливать уже не получится. Люди, получившие такое наказание, отбывают его в специальном центре при исправительной колонии. Днём они работают, а вечером их возвращают обратно в центр.

