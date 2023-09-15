В отдалённом микрорайоне Улан-Удэ устроили «собачий рейд»
Накануне в столице Бурятии состоялся очередной рейд по отлову беспризорных животных. Облаву на них в этот раз устроили в микрорайоне Вагжанова. Поимкой занимались специальные службы, а мобильные бригады проверяли, соблюдают ли местные жители правила содержания четвероногих и не отпускают ли их на самовыгул.
С 10:00 до 15:00 на улице Гарнизонная, 15/1 развернули ветеринарный пункт, где все желающие могли бесплатно привить своих питомцев от бешенства, а за определённую плату – зарегистрировать их и установить чип.
Всего проверяющие обошли 118 домовладений и зафиксировали одно нарушение правил регистрации и выгула домашних животных, сообщили в комитете городского хозяйства.
Ветеринары поставили на учёт пять собак и вакцинировали 10. С учениками местной школы № 58 и воспитанниками детского сада «Хрусталик» провели профилактические беседы о бродячих животных – ребятам рассказали, что делать при встрече с ними.
В Улан-Удэ десять псов привили от бешенства
Общество, Фото:
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