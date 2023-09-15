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В Бурятии ремонт региональной дороги отстаёт от графика на 3 месяца

В Бурятии ремонт региональной дороги отстаёт от графика на 3 месяца
Общество,  Фото:пресс-служба минтранса РБ
Работы на объекте должны были завершить в 2026 году

Власти Бурятии дали поручение усилить работу на одном из сложных участков региональной дороги Улан-Удэ – Романовка – Чита. Отставание от графика составляет порядка 3 месяцев. Между тем в настоящее время на участке 200-234 км дороги работают 28 человек, задействовано 20 единиц спецтехники: автокран, автогрейдер, каток, самосвалы, экскаваторы и т.д. Старое дорожное покрытие частично фрезеровано, идёт отсыпка земполотна, ремонт водопропускных труб. Ввод объекта запланирован на 2026 год.

Участок с 200 по 234 км проходит через Хоринский и Еравнинский районы, вблизи отворота к селу Амгаланта до села Поперечное. На объекте отремонтируют дорогу и два моста через реки Маракта и Нахала.

- Этот участок мы будем ремонтировать в два этапа. На первом с км 200-км 217 работы уже начались. Однако есть отставание около 3 месяцев. Необходимо принять меры в части увеличения рабочей силы и количества необходимой спецтехники. Объём финансирования на весь участок с 200-234 км предусмотрен в размере 1,8 млрд. рублей, - отметил министр транспорта РБ Александр Гоге.

- Отставание накопилось в результате несоответствия нормативам грунта на карьере, который был изначально взят в разработку. На сегодняшний день запущены новые два карьера, материал на которых соответствует всем требованиям. Оба работают. В каждом месяце планируем увеличивать объём работ, таким образом ликвидируем отставание. На сегодняшний день частично фрезеровали существующее асфальтобетонное покрытие, продолжаем эти работы, также ведём устройство земполотна, уже смонтированы 4 металлические-гофрированные трубы, отремонтирована одна железобетонная, - доложил начальник участка.

Проектом также предусмотрено «поднять» уровень дороги, который на некоторых участках находится в «нулевых» отметках, сообщили в пресс-службе министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ.
Бурятия дорожный ремонт

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