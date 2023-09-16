В Бурятии определят чемпионов по альпинизму

Республиканские соревнования состоятся в Селенгинском районе



С 22 по 24 сентября в Бурятии пройдёт открытый чемпионат республики по альпинизму в классе «Скальный ИТО». Местом проведения станет Селенгинский район, в ущелье реки Загустайка.



К участию в чемпионате допускаются спортсмены не моложе 16 лет. 22 сентября состоятся заезд участников, регистрация, заседание ГСК и открытие соревнований. 23 сентября с 10:00 начнётся прохождение в связке первой трассы. 24 сентября с 10:00 – старты в связке на второй трассе. Также в этот день пройдут церемония награждения и закрытие соревнований.



Победители и призёры в каждом виде программы личных соревнований наградят медалями и грамотами.



Возрастное ограничение: 0+.

