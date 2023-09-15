Более 3000 саженцев сосны высадили в Еравнинском районе Бурятии





В Еравнинском районе Бурятии сотрудники администрации района, полиции, МЧС и лесхоза высадили более 3000 саженцев сосны. Посадки на площади 3,5 га состоялись в местности Кульский вблизи села Усть-Эгита.- Несмотря на то, что леса возобновляются, скорость их вырубки слишком высока. Уважаемые земляки! Призываем вас проявить сознательность и активность в борьбе за экологию нашей Родины, и посадить хотя бы по одному дереву, - обратился один из волонтёров.- Работники организаций Еравнинского района ежегодно принимают участие в посадке сеянцев, восстанавливают наши леса после пожаров, - поделился сотрудник лесхоза.Работы прошли в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».