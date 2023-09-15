На Верхней Берёзовки проведут первенство «Золотая осень»
21 сентября в столице Бурятии пройдёт первенство Улан-Удэ по спортивному ориентированию «Золотая осень» среди школьников. Соревнования станут IV этапом кубка города среди школьников в рамках проекта по военно-спортивному ориентированию «Правильные ориентиры». Первенство состоится в детском оздоровительно-образовательном центре «Огонёк» на Верхней Берёзовке.
Как сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ, регистрация участников завершится в 24:00 19 сентября.
Программа соревнований
11:00-11:30 – Мандатная комиссия
11:30 – Открытие соревнований
12:00 – Начало соревнований
Возрастное ограничение: 0+.
Школьники Улан-Удэ посоревнуются в спортивном ориентировании
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