Школьники Улан-Удэ посоревнуются в спортивном ориентировании

На Верхней Берёзовки проведут первенство «Золотая осень»



21 сентября в столице Бурятии пройдёт первенство Улан-Удэ по спортивному ориентированию «Золотая осень» среди школьников. Соревнования станут IV этапом кубка города среди школьников в рамках проекта по военно-спортивному ориентированию «Правильные ориентиры». Первенство состоится в детском оздоровительно-образовательном центре «Огонёк» на Верхней Берёзовке.



Как сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ, регистрация участников завершится в 24:00 19 сентября.



Программа соревнований



11:00-11:30 – Мандатная комиссия

11:30 – Открытие соревнований

12:00 – Начало соревнований



Возрастное ограничение: 0+.



Читают сейчас