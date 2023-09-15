В столице республике пройдёт конкурс чтецов
В Улан-Удэ состоится конкурс «Намжил Нимбуев. Молодость степей» на лучшее прочтение стихотворений бурятского поэта и переводчика Намжила Нимбуева. Мероприятие пройдёт в рамках XXVIII Книжного салона в национальной библиотеке РБ.
Конкурс будет проводиться 21 сентября в студии звукозаписи центра обслуживания граждан с ограничениями жизнедеятельности. Участники смогут самостоятельно выбрать из предложенных на конкурс стихотворений.
Награждение победителей состоится 22 сентября в рамках XXVIII Книжного салона. Будут выбраны победители среди взрослых (от 18 лет и старше) и среди детей (от 7 до 17 лет). Также в каждой возрастной категории будут награждены участники, одержавшие победу в дополнительных номинациях: «Лучшее исполнение стихотворения», «Самое эмоциональное прочтение», «Самое выразительное исполнение».
Для участия в конкурсе потребуется предварительная регистрация. Приём заявок осуществляется по электронной почте: [email protected] до 19 сентября включительно. В теме сообщения нужно указать «Намжил Нимбуев. Конкурс», а также возраст, фамилию и имя участника, а также контактный номер телефона или адрес электронной почты для обратной связи.
Форма заявки, а также подробные правила конкурса в можно узнать в положении на сайте национальной библиотеки РБ.
Возрастное ограничение: 6+.
В Бурятии прочитают стихи Намжила Нимбуева
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