В Прибайкальском нацпарке обитает амфибия, которая может жить практически вечно

Общество, Фото: Прибайкальский нацпарк

Сибирский углозуб может пережить заморозку



В Прибайкальском национальном парке в Иркутской области сфотографировали сибирского углозоба. Этот редкий 15-сантиметровый тритон нечасто попадается на глаза людям.



Учёные, изучающие этот вид, считают, что это животное может жить практически вечно. К числу «вечноживущих» углозуба относят из-за его способности пережидать морозы в состоянии анабиоза. Секрет – в крови, которая при замерзании не образует кристаллы льда. Клетки тканей организма не травмируются, остаются целыми.



- Углозуб спокойно переносит морозы. Даже может вмёрзнуть в лёд или почву, а весной как ни в чём не бывало продолжает жить, - рассказали сотрудники Прибайкальского нацпарка.



Учёным известен случай, когда углозуб, обнаруженный в Заполярье в куске льда, провёл в таком виде более 90 лет, а после разморозки продолжил жить.



Сибирского углозуба можно встретить в мелких проточных ручьях, впадающих в Ангару, Иркут, Ушаковку даже в черте Иркутска. Ещё он встречается в Новоленинских болотах.

