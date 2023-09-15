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На Байкале исследовали глубоководную фауну озера

На Байкале исследовали глубоководную фауну озера
Общество,  Фото:ЛИн СО РАН
Учёные изучали рачков-бокоплавов и абиссальные виды рыб

На Байкале завершилась экспедиция на научно-исследовательском судне «Г.Ю. Верещагин». Её основной целью стало исследование глубоководной фауны озера, использование новых методов в исследовании таксономического разнообразия, видообразования и экологического благополучия глубоководных рыб.

Было выполнено 16 глубоководных тралений (максимальная глубина — 1458 м) и собрана репрезентативная выборка по абиссальным видам рогатковидных рыб, обитающих в различных котловинах озера Байкал. Материал собран для изучения адаптационных приспособлений донных рыб к обитанию на глубинах свыше 500 м, а также оценки эффективности биомаркёров благополучия рогатковидных и сиговых видов рыб разных экологических ниш. Кроме этого, произведена выборка для проведения молекулярно-генетического анализа пищеварительной системы глубоководных рыб Байкала на присутствие паразитических протистов, изучения особенности организации системы транспорта кислорода, групп клеток периферической крови, клеточной системы иммунитета рыб разной экологической принадлежности.

Для исследования ДНК окружающей среды речных популяций каменной широколобки в притоках озера Байкал произведён отбор проб воды и грунта в устьевых районах притоков, впадающих в северную и центральную котловины озера: вдоль восточного побережья — рек Селенга, Большой Чивыркуй, Большая Черемшана, Давше, Кабанья, Шенгангда, Томпуда, Ширильды, Фролиха; по западному побережью — рек Тыя, Сарма, Анга.

- Для изучения филогенетической структуры, поиска возможных репродуктивных барьеров между морфологическими видами и подвидами глубоководных амфипод, а также для выявления анатомических особенностей отдельных байкальских видов и родов за время экспедиции собрано более 500 экземпляров, из которых 72 пробы литоральных и 206 из глубоководных тралов, - сообщили в лимнологическом институте СО РАН.

Байкал наука биология фауна учёные

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