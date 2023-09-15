Одну из новых линий введут в эксплуатацию в следующем квартале
Монголия активизирует строительство трансграничных железных дорог. Одной из основных целей «Новой политики восстановления» правительства страны является последовательное соединение всех пограничных пунктов железными и автомобильными дорогами, повышение конкурентоспособности транспортных и логистических услуг, и улучшение грузопотоков. В рамках вышеуказанных целей местное министерство дорожно-транспортного развития начало строительство трансграничных железных дорог.
На совещании министерства дорожно-транспортного развития, иностранных дел, экономического развития, представители посольства Монголии в КНР и строительной компании обсудили ход строительства трансграничных железных дорог: Гашуунсухайт – Ганцмод, Шивээхурэн – Сэхэ, Ханги – Мандал и Бичигт – Зуунхатавч.
Железнодорожная линия Шивээхурэн – Сэхэ будет введена в эксплуатацию в четвёртом квартале этого года. По предварительным подсчётам новая железнодорожная линия расширит рынок экспорта угля, увеличит мощность работы погранпункта в три раза и снизит транспортные расходы. Если в год через погранпункт Шивээхурэн – Сэхэ осуществляется автоперевозка угля в 10-15 млн тонн, то строительство железной дороги позволит осуществлять грузоперевозки в объёме 20-25 млн тонн угля в год, сообщили в новостном агентстве «Монцамэ».
Монголия соединяет пограничные пункты железными дорогами
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