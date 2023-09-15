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Шахматист из Бурятии стал победителем кубка ВЭФ-2023

Шахматист из Бурятии стал победителем кубка ВЭФ-2023
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Также за республикой – «серебро» в рапиде

Восточный экономический форум во Владивостоке завершил свою работу, принеся Бурятии кубок ВЭФ-2023 по шахматам и серебряную награду.

- Мы не сомневались в победе каждого. Обойти всех соперников и стать первым удалось международному мастеру FIDE, серебряному призёру первенства Европы, многократному победителю и призёру первенств и чемпионатов России, Европы, международных турниров Эрдэму Х., - заявил об успехе бурятской школы шахмат министр спорта и молодёжной политики РБ Иван Козырев.

Спортсмен одержал победу в блицтурнире, в котором 24 участника кубка ВЭФ играли с горожанами, опередив ближайшего преследователя на одно очко.

Это не единственная награда Бурятии, гроссмейстер Жамсаран Цыдыпов стал вторым в рапиде (быстрых шахматах).

Добавим, всего на острове Русский встретились 32 игрока, среди них – гроссмейстеры с мировым именем из 11 стран.
Бурятия шахматы спорт кубок ВЭФ

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