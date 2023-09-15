Также за республикой – «серебро» в рапиде
Восточный экономический форум во Владивостоке завершил свою работу, принеся Бурятии кубок ВЭФ-2023 по шахматам и серебряную награду.
- Мы не сомневались в победе каждого. Обойти всех соперников и стать первым удалось международному мастеру FIDE, серебряному призёру первенства Европы, многократному победителю и призёру первенств и чемпионатов России, Европы, международных турниров Эрдэму Х., - заявил об успехе бурятской школы шахмат министр спорта и молодёжной политики РБ Иван Козырев.
Спортсмен одержал победу в блицтурнире, в котором 24 участника кубка ВЭФ играли с горожанами, опередив ближайшего преследователя на одно очко.
Это не единственная награда Бурятии, гроссмейстер Жамсаран Цыдыпов стал вторым в рапиде (быстрых шахматах).
Добавим, всего на острове Русский встретились 32 игрока, среди них – гроссмейстеры с мировым именем из 11 стран.
Шахматист из Бурятии стал победителем кубка ВЭФ-2023
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