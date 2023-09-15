Шахматист из Бурятии стал победителем кубка ВЭФ-2023

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Также за республикой – «серебро» в рапиде



Восточный экономический форум во Владивостоке завершил свою работу, принеся Бурятии кубок ВЭФ-2023 по шахматам и серебряную награду.



- Мы не сомневались в победе каждого. Обойти всех соперников и стать первым удалось международному мастеру FIDE, серебряному призёру первенства Европы, многократному победителю и призёру первенств и чемпионатов России, Европы, международных турниров Эрдэму Х., - заявил об успехе бурятской школы шахмат министр спорта и молодёжной политики РБ Иван Козырев.



Спортсмен одержал победу в блицтурнире, в котором 24 участника кубка ВЭФ играли с горожанами, опередив ближайшего преследователя на одно очко.



Это не единственная награда Бурятии, гроссмейстер Жамсаран Цыдыпов стал вторым в рапиде (быстрых шахматах).



Добавим, всего на острове Русский встретились 32 игрока, среди них – гроссмейстеры с мировым именем из 11 стран.

