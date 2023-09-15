Три дня рождения детей в один день отмечает семья из Забайкалья

Общество, Фото: пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья

В Балейском районе родились мальчики-двойняшки



Сотрудники отдела ЗАГС Балейского района Забайкальского края зарегистрировали рождение двойняшек. День рождения малышей совпал с днём рождения их старшей сестры.



Двойня родилась в семье Юрия и Алёны, проживающих в селе Матусово Балейского района. Мальчиков назвали Руслан и Егор. Родители уже воспитывали двоих детей, Артёма и Жанну. С рождением двойняшек семья стала многодетной.



День рождения малышей, с разницей в шесть лет, совпал с днём рождения их сестры Жанны. Девочка вместе с родителями пришла в отдел ЗАГС для регистрации рождения младших братьев. Теперь в многодетной семье в один день отмечают сразу три дня рождения, сообщает пресс-служба департамента ЗАГС края.

