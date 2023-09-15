В Балейском районе родились мальчики-двойняшки
Сотрудники отдела ЗАГС Балейского района Забайкальского края зарегистрировали рождение двойняшек. День рождения малышей совпал с днём рождения их старшей сестры.
Двойня родилась в семье Юрия и Алёны, проживающих в селе Матусово Балейского района. Мальчиков назвали Руслан и Егор. Родители уже воспитывали двоих детей, Артёма и Жанну. С рождением двойняшек семья стала многодетной.
День рождения малышей, с разницей в шесть лет, совпал с днём рождения их сестры Жанны. Девочка вместе с родителями пришла в отдел ЗАГС для регистрации рождения младших братьев. Теперь в многодетной семье в один день отмечают сразу три дня рождения, сообщает пресс-служба департамента ЗАГС края.
Три дня рождения детей в один день отмечает семья из Забайкалья
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
За лето в регионе было зарегистрировано более 6300 новорождённых
Семейские коллективы готовятся к фестивалю «Путь Аввакума»
Одну из новых линий введут в эксплуатацию в следующем квартале
Чета из Ангарска отметила «благодатную свадьбу»
Работы на объекте должны были завершить в 2026 году
Литобъединение работало в республике с середины 60-х до начала 90-х годов прошлого века
Учёные изучали рачков-бокоплавов и абиссальные виды рыб
Также за республикой – «серебро» в рапиде
Учреждения перейдут на зимнее расписание
Марафон «Россия – мои горизонты» проходил в онлайн-режиме
Наблюдать за птичками можно со смотровых площадок
Строительство обойдётся почти в 3 миллиарда рублей
Подписание состоялось на ВЭФ
40% из них получили водительские права после обучения в автошколе
Они стали опасными для горожан